Restoranda silahlar konuştu! 3 kişi kurşunların hedefi oldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kanlı hesaplaşmaya dönüşürken, şüphelinin tabancayla ateş açması üzerine restoran savaş alanına döndü.

Antalya'da gece saatlerinde yaşanan silahlı kavga paniğe neden oldu. Muratpaşa ilçesi Zümrütova Mahallesi Yalı Caddesi'ndeki bir restoranda S.M.T. ile N.Ö, A.S.D. ve S.M.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.M.T., yanında bulunan tabancayla ateş açtı.

RESTORANDA KANLI HESAPLAŞMA

Şüphelinin silahından çıkan kurşunlar N.Ö, A.S.D. ve S.M.D.'ye isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli S.M.T.'nin yakalanması için polis ekiplerinin geniş çaplı çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.