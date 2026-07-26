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İstanbul’da yağışlar bitiyor, kavurucu sıcaklar geliyor! MGM’den 9 il için kritik uyarı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul’da yağışlar bitiyor, kavurucu sıcaklar geliyor! MGM’den 9 il için kritik uyarı

26 Temmuz Pazar günü İstanbul dahil kuzey illerinde görülen sağanak yağışlar yerini kavurucu sıcaklara bırakıyor. MGM, 9 il için sarı kodlu uyarı yayınlarken, hafta ortasında termometreler güney illerimizde tam 42 dereceyi gösterecek. İstanbul’da ise nemle birlikte bunaltıcı günler kapıda bekliyor.

Türkiye, Temmuz ayının son haftasına oldukça hareketli bir hava durumuyla giriş yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son raporlara göre, 26 Temmuz 2026 Pazar günü Marmara ve Karadeniz hattında etkili olan yağışlı hava, yerini kısa süre içinde rekor sıcaklıklara devredecek. İstanbul'da pazar günü 26 dereceye kadar düşen sıcaklıklar, hafta ilerledikçe 32 dereceyi aşarak nemle birlikte nefes almayı zorlaştıracak.

Yağışlı hava yeni haftada etkisini büyük ölçüde kaybedecek. (Görsel: MGM)Yağışlı hava yeni haftada etkisini büyük ölçüde kaybedecek. (Görsel: MGM)

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MGM'nin son değerlendirmelerine göre 26 Temmuz 2026 Pazar günü ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Erzincan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların;

  • Orta Karadeniz'de (Çorum hariç),
  • Doğu Karadeniz kıyılarında,
  • Kastamonu kıyılarında,
  • Bartın ve Sinop çevrelerinde

yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, 9 il için sarı kodlu yağış uyarısı yaptı. (Görsel: MGM)Meteoroloji, 9 il için sarı kodlu yağış uyarısı yaptı. (Görsel: MGM)

9 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji, Amasya, Artvin, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon için sarı kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı yayımladı. Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

İstanbul'da yağışın ardından sıcaklık hızla yükselecek. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)İstanbul'da yağışın ardından sıcaklık hızla yükselecek. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

İSTANBUL'DA KAVURUCU SICAKLAR KAPIDA

Hava değişiminin en belirgin hissedileceği şehirlerden biri İstanbul olacak. 26 Temmuz 2026 Pazar günü kentte gök gürültülü sağanak geçişleri beklenirken sıcaklık 17 ila 26 derece arasında seyredecek. Yağış nedeniyle hava mevsim normallerinin altında hissedilecek. Ancak bu serin hava uzun sürmeyecek.

27 Temmuz 2026 Pazartesi günü yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte sıcaklık 29 dereceye yükselecek. Parçalı bulutlu gökyüzü hakim olurken nem oranındaki artış hissedilen sıcaklığı yükseltecek. Haftanın ikinci iş gününde İstanbul'da termometreler 32 dereceyi gösterirken, yüksek nem oranının bu sıcaklığı çok daha fazla hissettirmesi bekleniyor. Özellikle şehrin iç kesimlerinde yaşayanların, nemin etkisiyle artacak olan bunaltıcı havaya karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

Yağışların ardından yurt genelinde güneşli hava etkili olacak. (Görsel: MGM)Yağışların ardından yurt genelinde güneşli hava etkili olacak. (Görsel: MGM)

YENİ HAFTADA YAĞIŞ ÇEKİLİYOR

Meteoroloji tahminlerine göre 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü yağışlı sistem büyük ölçüde Türkiye'yi terk edecek. Yağışlar yalnızca Doğu Karadeniz'in doğusu ile Edirne çevresinde görülecek. Ülkenin büyük bölümünde ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.

Akdeniz ve Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar yeniden başlayacak. (Görsel: MGM)Akdeniz ve Güneydoğu'da bunaltıcı sıcaklar yeniden başlayacak. (Görsel: MGM)

GÜNEY İLLERİNDE TERMOMETRELER REKORA KOŞUYOR

Yağışlı hava kuzeyi serinletirken, güney hattında tam anlamıyla bir "ısı dalgası" yaşanıyor. Hafta ortasına doğru ilerlerken yağışlar ülkeyi tamamen terk ediyor ve yerini aşırı sıcaklara bırakıyor. Uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşların 28 Temmuz Salı günü güneşin en dik geldiği saatlerde dışarı çıkmamasını şiddetle tavsiye ediyor.

Hafta Ortasında Beklenen En Yüksek Sıcaklıklar:

Bölge / Şehir En Yüksek Sıcaklık (°C) Beklenen Hava Durumu
Antalya 42°C Tamamen açık ve güneşli
Diyarbakır 42°C Kavurucu sıcak
Şanlıurfa 41°C Aşırı sıcak
Aydın 40°C Az bulutlu ve sıcak
İstanbul 32°C Güneşli, nem oranı yüksek

Marmara'da sağanak yağış gün boyunca etkisini sürdürecek. (Grösel: A Haber)Marmara'da sağanak yağış gün boyunca etkisini sürdürecek. (Grösel: A Haber)

26 TEMMUZ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

İl En Yüksek Sıcaklık Beklenen Hava Durumu
Bursa 27°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak
Çanakkale 31°C Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Kırklareli 29°C Parçalı ve çok bulutlu

Bölge Geneli: Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek

Ege Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava etkili olacak.Ege Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava etkili olacak.

EGE

İl En Yüksek Sıcaklık Beklenen Hava Durumu
Afyonkarahisar 25°C Parçalı bulutlu
Denizli 31°C Parçalı bulutlu
İzmir 33°C Parçalı ve az bulutlu
Muğla 32°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge Geneli: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı kesimlerde gün içinde güneşli aralıklar görülebilir.

Akdeniz'de yerel sağanaklar görülürken sıcaklık yüksek seyredecek.Akdeniz'de yerel sağanaklar görülürken sıcaklık yüksek seyredecek.

AKDENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Beklenen Hava Durumu
Adana 33°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Antalya 37°C Parçalı bulutlu
Burdur 29°C Parçalı bulutlu
Hatay 31°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Bölge Geneli: Parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Akdeniz'de yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İç Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak yağış görülecek.İç Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak yağış görülecek.

İÇ ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Beklenen Hava Durumu
Ankara 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Eskişehir 24°C Parçalı ve çok bulutlu
Konya 25°C Parçalı bulutlu
Nevşehir 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak

Bölge Geneli: Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

BATI KARADENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Beklenen Hava Durumu
Bolu 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Düzce 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Kastamonu 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, kıyılarda yer yer kuvvetli
Zonguldak 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

Bölge Geneli: Parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, kıyı kesimlerde yağış yer yer kuvvetli görülebilir.

Samsun, Rize ve Trabzon'da yağışlar gün boyu sürecek.Samsun, Rize ve Trabzon'da yağışlar gün boyu sürecek.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

İl En Yüksek Sıcaklık Beklenen Hava Durumu
Amasya 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Rize 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Samsun 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Trabzon 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

Bölge Geneli: Parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar yer yer kuvvetli olacak.

Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak bekleniyor.Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yerel sağanak bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Beklenen Hava Durumu
Erzurum 28°C Parçalı ve çok bulutlu
Kars 30°C Parçalı ve çok bulutlu
Malatya 33°C Parçalı bulutlu
Van 28°C Parçalı bulutlu

Bölge Geneli: Parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Kuzey kesimler ile Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak görülebilir.

Güneydoğu Anadolu'nda yağış beklenmiyor.Güneydoğu Anadolu'nda yağış beklenmiyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

İl En Yüksek Sıcaklık Beklenen Hava Durumu
Diyarbakır 36°C Parçalı ve az bulutlu
Mardin 32°C Parçalı ve az bulutlu
Siirt 36°C Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa 35°C Parçalı ve az bulutlu

Bölge Geneli: Bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Yağış beklenmiyor.

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