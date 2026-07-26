İstanbul’da yağışlar bitiyor, kavurucu sıcaklar geliyor! MGM’den 9 il için kritik uyarı

İstanbul'da yağışın ardından sıcaklık hızla yükselecek. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi) İSTANBUL'DA KAVURUCU SICAKLAR KAPIDA Hava değişiminin en belirgin hissedileceği şehirlerden biri İstanbul olacak. 26 Temmuz 2026 Pazar günü kentte gök gürültülü sağanak geçişleri beklenirken sıcaklık 17 ila 26 derece arasında seyredecek. Yağış nedeniyle hava mevsim normallerinin altında hissedilecek. Ancak bu serin hava uzun sürmeyecek. 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte sıcaklık 29 dereceye yükselecek. Parçalı bulutlu gökyüzü hakim olurken nem oranındaki artış hissedilen sıcaklığı yükseltecek. Haftanın ikinci iş gününde İstanbul'da termometreler 32 dereceyi gösterirken, yüksek nem oranının bu sıcaklığı çok daha fazla hissettirmesi bekleniyor. Özellikle şehrin iç kesimlerinde yaşayanların, nemin etkisiyle artacak olan bunaltıcı havaya karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

Yağışların ardından yurt genelinde güneşli hava etkili olacak. (Görsel: MGM) YENİ HAFTADA YAĞIŞ ÇEKİLİYOR Meteoroloji tahminlerine göre 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü yağışlı sistem büyük ölçüde Türkiye'yi terk edecek. Yağışlar yalnızca Doğu Karadeniz'in doğusu ile Edirne çevresinde görülecek. Ülkenin büyük bölümünde ise parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak.