İstanbul’da yağışlar bitiyor, kavurucu sıcaklar geliyor! MGM’den 9 il için kritik uyarı
26 Temmuz Pazar günü İstanbul dahil kuzey illerinde görülen sağanak yağışlar yerini kavurucu sıcaklara bırakıyor. MGM, 9 il için sarı kodlu uyarı yayınlarken, hafta ortasında termometreler güney illerimizde tam 42 dereceyi gösterecek. İstanbul’da ise nemle birlikte bunaltıcı günler kapıda bekliyor.
Türkiye, Temmuz ayının son haftasına oldukça hareketli bir hava durumuyla giriş yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son raporlara göre, 26 Temmuz 2026 Pazar günü Marmara ve Karadeniz hattında etkili olan yağışlı hava, yerini kısa süre içinde rekor sıcaklıklara devredecek. İstanbul'da pazar günü 26 dereceye kadar düşen sıcaklıklar, hafta ilerledikçe 32 dereceyi aşarak nemle birlikte nefes almayı zorlaştıracak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MGM'nin son değerlendirmelerine göre 26 Temmuz 2026 Pazar günü ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Erzincan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışların;
- Orta Karadeniz'de (Çorum hariç),
- Doğu Karadeniz kıyılarında,
- Kastamonu kıyılarında,
- Bartın ve Sinop çevrelerinde
yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
9 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI
Meteoroloji, Amasya, Artvin, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon için sarı kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı yayımladı. Yetkililer ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.