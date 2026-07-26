Küçükçekmece'de metruk binada korkutan yangın

Yangın, 22.30 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Alakarga Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimsenin yaşamadığı öğrenilen 5 katlı metruk binanın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın hızla büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.