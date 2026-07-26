İçki masasında kanlı infaz! Başından vuruldu: Kamera kayıtlarını alıp kaçtılar

Edinilen bilgilere göre, villanın bahçesinde 1'i kadın 5 kişi birlikte alkol alıyordu. Gece yarısı yükselen silah seslerinin ardından Mustafa Eriş, masada bulunan kişilerden biri tarafından tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Eriş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde kalan bir kişi ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçmayan görgü tanığını gözaltına alarak ifadesine başvurdu.

Mustafa Eriş, masada bulunan kişilerden biri tarafından tabancayla başından vuruldu. / FOTOĞRAF: İHA

Şüphelilerin, villa içerisindeki güvenlik kamerası kayıt cihazını alarak delilleri ortadan kaldırmaya çalıştığı öne sürüldü. / FOTOĞRAF: İHA

"SİLAHI KİMİN ATEŞLEDİĞİNİ GÖRMEDİM"

İfadesinde olay sırasında mangal yaktığını söyleyen görgü tanığı, "Tabancanın patladığını duydum. Silahı kimin ateşlediğini görmedim." dedi. Tanık, olayın ardından "1'i kadın 3 kişinin güvenlik kamerası kayıt cihazını alıp 2 ayrı araçla kaçtığını" anlattı.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Şüphelilerin kullandığı araçların plakalarını belirleyen polis ekipleri, araçlardan birinin Konya, diğerinin ise Adana istikametine kaçtığını tespit etti. Olay Yeri İnceleme ekipleri villada parmak izi dahil geniş çaplı çalışma yürütürken, Cumhuriyet savcısı da incelemelere katıldı.

Mustafa Eriş'in cenazesi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kaçan 3 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürdürülüyor.