İçki masasında kanlı infaz! Başından vuruldu: Kamera kayıtlarını alıp kaçtılar
Aksaray'da bir villanın bahçesinde kurulan içki masası kanlı bitti. Gece yarısı yaşanan olayda 61 yaşındaki Mustafa Eriş, birlikte alkol aldığı kişilerden biri tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından şüphelilerin güvenlik kamerası kayıt cihazını söküp 2 ayrı araçla kaçtığı belirtildi.
Aksaray'ın Çiftlik Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan cinayet dehşet saçtı. Bir villanın bahçesindeki kamelyada alkol alan grubun buluşması, silah sesleriyle kana bulandı. Başından vurulan 61 yaşındaki Mustafa Eriş olay yerinde hayatını kaybetti.
BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Edinilen bilgilere göre, villanın bahçesinde 1'i kadın 5 kişi birlikte alkol alıyordu. Gece yarısı yükselen silah seslerinin ardından Mustafa Eriş, masada bulunan kişilerden biri tarafından tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Eriş'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
KAMERA KAYITLARINI SÖKÜP KAÇTILAR
Cinayetin ardından 1'i kadın 3 kişi hızla harekete geçti. Şüphelilerin, villa içerisindeki güvenlik kamerası kayıt cihazını alarak delilleri ortadan kaldırmaya çalıştığı öne sürüldü. Ardından 2 ayrı araca binen şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Olay yerinde kalan bir kişi ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçmayan görgü tanığını gözaltına alarak ifadesine başvurdu.
"SİLAHI KİMİN ATEŞLEDİĞİNİ GÖRMEDİM"
İfadesinde olay sırasında mangal yaktığını söyleyen görgü tanığı, "Tabancanın patladığını duydum. Silahı kimin ateşlediğini görmedim." dedi. Tanık, olayın ardından "1'i kadın 3 kişinin güvenlik kamerası kayıt cihazını alıp 2 ayrı araçla kaçtığını" anlattı.
POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ
Şüphelilerin kullandığı araçların plakalarını belirleyen polis ekipleri, araçlardan birinin Konya, diğerinin ise Adana istikametine kaçtığını tespit etti. Olay Yeri İnceleme ekipleri villada parmak izi dahil geniş çaplı çalışma yürütürken, Cumhuriyet savcısı da incelemelere katıldı.
Mustafa Eriş'in cenazesi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kaçan 3 şüphelinin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürdürülüyor.