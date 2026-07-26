İlk kez doğrulandı: Güneş Sistemi dışında bir öteuydu keşfedildi
Gökbilimciler, Dünya'dan 71 ışık yılı uzaklıktaki bir sistemde bugüne kadar doğrulanan ilk öteuyduyu tespit etti. Nature'da yayımlanan çalışma, yalnızca yeni bir gök cismini ortaya çıkarmadı; gezegen, uydu ve kahverengi cüce kavramlarının sınırlarını yeniden tartışmaya açtı.
Uzay araştırmalarında uzun süredir yanıtı aranan sorulardan biri ilk kez netlik kazandı. Güneş Sistemi dışında, başka bir gök cisminin etrafında dönen ilk öteuydu doğrulandı. Nature dergisinde yayımlanan çalışma, hem gök bilim açısından yeni bir dönemin kapısını araladı hem de gezegen ve uydu tanımlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
YILLARDIR ARANAN ÖTEUYDU BULUNDU
İnsanlık yüzyıllardır gökyüzünü gözlemlese de başka yıldızların etrafındaki ilk gezegenler ancak 1992 yılında keşfedildi. O tarihten bu yana uzay ve yer tabanlı teleskoplarla 6 binden fazla ötegezegen tespit edildi. Bugün gök bilimciler, evrendeki yıldızların büyük bölümünün en az bir gezegene sahip olduğunu değerlendiriyor.
Buna rağmen şimdiye kadar Güneş Sistemi dışındaki bir gezegen ya da benzeri gök cisminin etrafında dönen hiçbir uydu kesin olarak doğrulanamamıştı. Oysa yalnızca Güneş Sistemi'nde bugüne kadar 891 doğal uydu biliniyor.
İLK DOĞRULANAN ÖTEUYDU AÇIKLANDI
Hakemli bilimsel dergi Nature'da yayımlanan araştırmada, Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi'nin Çok Büyük Teleskobu (VLT) ile çalışan ekip, Dünya'dan yaklaşık 71 ışık yılı uzaklıktaki CD-35 2772 sisteminde ilk doğrulanmış öteuyduyu tespit ettiklerini açıkladı.
Araştırmacılar, bu keşfin şimdiye kadar yalnızca teorik olarak değerlendirilen öteuyduların gerçekten var olduğuna ilişkin ilk güçlü kanıt olduğunu belirtiyor.
JÜPİTER KADAR BÜYÜK BİR UYDU
Keşfi dikkat çekici yapan en önemli ayrıntılardan biri, bulunan öteuydunun büyüklüğü oldu. Araştırmaya göre uydu en az Jüpiter kadar kütleye sahip. Jüpiter ise Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni ve çapı Dünya'nın yaklaşık 11 katı.
Ancak bu dev cisim sıradan bir gezegenin çevresinde dolanmıyor. Yörüngesinde bulunduğu gök cismi yaklaşık 33 Jüpiter kütlesine sahip bir kahverengi cüce.