İlk kez doğrulandı: Güneş Sistemi dışında bir öteuydu keşfedildi

Uzay araştırmalarında uzun süredir yanıtı aranan sorulardan biri ilk kez netlik kazandı. Güneş Sistemi dışında, başka bir gök cisminin etrafında dönen ilk öteuydu doğrulandı. Nature dergisinde yayımlanan çalışma, hem gök bilim açısından yeni bir dönemin kapısını araladı hem de gezegen ve uydu tanımlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Bilim insanları ilk doğrulanan öteuyduyu tespit etti. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

YILLARDIR ARANAN ÖTEUYDU BULUNDU

İnsanlık yüzyıllardır gökyüzünü gözlemlese de başka yıldızların etrafındaki ilk gezegenler ancak 1992 yılında keşfedildi. O tarihten bu yana uzay ve yer tabanlı teleskoplarla 6 binden fazla ötegezegen tespit edildi. Bugün gök bilimciler, evrendeki yıldızların büyük bölümünün en az bir gezegene sahip olduğunu değerlendiriyor.

Buna rağmen şimdiye kadar Güneş Sistemi dışındaki bir gezegen ya da benzeri gök cisminin etrafında dönen hiçbir uydu kesin olarak doğrulanamamıştı. Oysa yalnızca Güneş Sistemi'nde bugüne kadar 891 doğal uydu biliniyor.