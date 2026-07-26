Darp sonrası ölümcül kaçış! Kızılırmak'ta acı son: Kurbağa adamlar cansız bedenini çıkardı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kamelyada birlikte alkol alan 3 kişi arasında çıkan kavga faciayla sonuçlandı. Darbedildiği öne sürülen 37 yaşındaki Ertuğrul Altan, olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken Kızılırmak Nehri'ne düşerek hayatını kaybetti. Yaklaşık 30 dakikalık aramanın ardından "kurbağa adamlar" tarafından sudan çıkarılan Altan'ın ölümüyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gece saatlerinde Bahşılı ilçesi Yeşil Vadi Caddesi üzerindeki Irmak Kenarı Mesire Alanı'nda yaşanan olayda, kamelyada alkol alan Ertuğrul Altan (37) ile Ö.Y. (29) ve D.Y. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

DARP EDİLDİ, KAÇARKEN NEHRE DÜŞTÜ

İddiaya göre Ö.Y. ve D.Y., Ertuğrul Altan'ı darbetti. Kavganın ardından bölgeden uzaklaşmaya çalışan Altan, dengesini kaybederek Kızılırmak Nehri'ne düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

KURBAĞA ADAMLAR 3 METRE DERİNLİKTE BULDU

Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı polis dalgıçları, nehirde geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından Ertuğrul Altan'ın cansız bedeni, düştüğü noktanın yaklaşık 30 metre ilerisinde ve 3 metre derinlikte bulundu. Sudan çıkarılan cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Kırıkkale Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili Ö.Y. ve D.Y.'yi gözaltına aldı. Olayın tüm yönleriyle soruşturulduğu bildirildi.