2 promil alkollü çıktı! Direksiyonu kaybetti, aydınlatma direğini devirdi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Gece saatlerinde Erkilet Bulvarı'nda meydana gelen kazada sürücünün 2,03 promil alkollü olduğu belirlenirken, facia ucuz atlatıldı.

Kayseri'de alkollü sürücünün neden olduğu kaza yürekleri ağza getirdi. Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı ve aydınlatma direğine çarparak devirdi.

2,03 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Edinilen bilgilere göre K.S.B.T. yönetimindeki 38 LM 241 plakalı otomobilin çarpmasının etkisiyle aydınlatma direği yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yola devrilen direk nedeniyle ikinci bir kazanın yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada yaralanan olmadığı belirlendi.

EHLİYETİNE EL KONULDU

Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde sürücünün 2,03 promil alkollü olduğu tespit edildi. K.S.B.T.'ye alkollü araç kullanmaktan 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlenen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. K.S.B.T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DİREK YOLDAN KALDIRILDI

Kazanın ardından belediyeye bağlı elektrik şirketi ekipleri olay yerine gelerek devrilen aydınlatma direğini kaldırdı. Ekipler, bölgede oluşabilecek olumsuzluklara karşı inceleme gerçekleştirdi.