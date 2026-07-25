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Tırın dorsesine çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Tırın dorsesine çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Uşak-İzmir kara yolunda meydana gelen kazada otomobil, önünde seyreden tırın dorsesine arkadan çarparak hurdaya döndü. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak-İzmir kara yolu Hacıkadem kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K. (59) idaresindeki 64 ABK 394 plakalı otomobil, G.B.Ö. (28) yönetimindeki 06 BM 3722 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Uşak-İzmir kara yolunda otomobilin tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. (İHA)Uşak-İzmir kara yolunda otomobilin tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. (İHA)

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobildeki yolcular F.K. (60), M.K.K. (9), Y.K. (33) ve E.S.K. (14), sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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