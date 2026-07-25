Tırın dorsesine çarpan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Uşak-İzmir kara yolunda otomobilin tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. (İHA)

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobildeki yolcular F.K. (60), M.K.K. (9), Y.K. (33) ve E.S.K. (14), sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.