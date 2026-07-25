Suruç'ta başıboş köpek dehşeti! 8 yaşındaki Evin'e 150 dikiş! Faciayı sürücü önledi
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Evin Bayo ağır yaralandı. Vücuduna yaklaşık 150 dikiş atılan küçük kız, tesadüfen bölgede bulunan bir sürücünün müdahalesiyle kurtarıldı. Olay sonrası aile başıboş köpeklerin toplanmasını isterken, Suruç Kaymakamlığı da küçük kıza psikolojik destek verilmesi talimatı verdi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Evin Bayo ağır yaralandı.
Yaklaşık 150 dikiş atılan küçük kızın hayatını, bölgede aracının lastiği patladığı için duran bir sürücü kurtardı.
YAKLAŞIK 150 DİKİŞ ATILDI
Olay, Suruç ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre babasını kaybeden, annesinin ise evi terk etmesi nedeniyle dedesiyle yaşayan 8 yaşındaki Evin Bayo, evine giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.
Yaklaşık 7-8 köpeğin saldırdığı küçük kızın yardımına, aracının lastiği patladığı için yol kenarında duran Ahmet Aydın yetişti.
Yüzü ve vücudunun birçok yerinden yaralanan çocuk, Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Küçük kızın vücuduna yaklaşık 150 dikiş atıldığı öğrenildi.
DEDE: BAŞKA ÇOCUKLARIN CANI YANMASIN
Küçük kızın dedesi Bahri Bayo, olay sırasında şehir dışında olduğunu belirterek belediyeye çağrıda bulundu.
Bayo, torununun başı, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını belirterek, benzer olayların yaşanmaması için başıboş köpeklerin toplanmasını istedi.
Torununu kurtaran sürücünün kısa süre daha geç kalması halinde daha ağır sonuçların yaşanabileceğini ifade etti.