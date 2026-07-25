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Suruç'ta başıboş köpek dehşeti! 8 yaşındaki Evin'e 150 dikiş! Faciayı sürücü önledi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Suruç'ta başıboş köpek dehşeti! 8 yaşındaki Evin'e 150 dikiş! Faciayı sürücü önledi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Evin Bayo ağır yaralandı. Vücuduna yaklaşık 150 dikiş atılan küçük kız, tesadüfen bölgede bulunan bir sürücünün müdahalesiyle kurtarıldı. Olay sonrası aile başıboş köpeklerin toplanmasını isterken, Suruç Kaymakamlığı da küçük kıza psikolojik destek verilmesi talimatı verdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 8 yaşındaki Evin Bayo ağır yaralandı.

Yaklaşık 150 dikiş atılan küçük kızın hayatını, bölgede aracının lastiği patladığı için duran bir sürücü kurtardı.

Suruç'ta başıboş köpek dehşeti! 8 yaşındaki Evin'e 150 dikiş! Faciayı sürücü önledi - 1

YAKLAŞIK 150 DİKİŞ ATILDI

Olay, Suruç ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre babasını kaybeden, annesinin ise evi terk etmesi nedeniyle dedesiyle yaşayan 8 yaşındaki Evin Bayo, evine giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Yaklaşık 7-8 köpeğin saldırdığı küçük kızın yardımına, aracının lastiği patladığı için yol kenarında duran Ahmet Aydın yetişti.

Yüzü ve vücudunun birçok yerinden yaralanan çocuk, Suruç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Küçük kızın vücuduna yaklaşık 150 dikiş atıldığı öğrenildi.

Suruç'ta başıboş köpek dehşeti! 8 yaşındaki Evin'e 150 dikiş! Faciayı sürücü önledi - 2

DEDE: BAŞKA ÇOCUKLARIN CANI YANMASIN

Küçük kızın dedesi Bahri Bayo, olay sırasında şehir dışında olduğunu belirterek belediyeye çağrıda bulundu.

Bayo, torununun başı, kolları ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını belirterek, benzer olayların yaşanmaması için başıboş köpeklerin toplanmasını istedi.

Torununu kurtaran sürücünün kısa süre daha geç kalması halinde daha ağır sonuçların yaşanabileceğini ifade etti.

Suruç'ta başıboş köpek dehşeti! 8 yaşındaki Evin'e 150 dikiş! Faciayı sürücü önledi - 3

EVİN BAYO: KÖPEKLERİ GÖRÜNCE BAYILDIM

Saldırı anını anlatan Evin Bayo, köpeklerin çalılıkların arasından bir anda çıktığını söyledi.

Korkudan daha köpekler kendisine ulaşmadan bayıldığını anlatan küçük kız, uyandığında köpeklerin saldırısının sürdüğünü belirtti.

Evin Bayo, "Köpeklerin toplanmasını, hiç kimseyi böyle ısırmamalarını istiyorum." dedi.

SÜRÜCÜ FACİAYI ÖNLEDİ

Küçük kızı kurtaran Ahmet Aydın ise malzeme almak için bölgedeki okula gittiğini, dönüşte aracının lastiğinin patlaması üzerine yol kenarında durduğunu söyledi.

Tam bu sırada köpek havlamaları ve yardım sesleri duyduğunu belirten Aydın, koşarak olay yerine ulaştığını ve yaralı çocuğu hastaneye götürdüğünü anlattı.

Suruç'ta başıboş köpek dehşeti! 8 yaşındaki Evin'e 150 dikiş! Faciayı sürücü önledi - 4

KAYMAKAMLIKTAN ZİYARET VE PSİKOLOJİK DESTEK

Suruç Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Lütfi Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Doğan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, Evin Bayo'yu ziyaret etti.

Ziyarette çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi alınırken, psikolojik destek sağlanması yönünde talimat verildi. Heyet ayrıca küçük kıza çeşitli hediyeler takdim ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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