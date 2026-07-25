Tam bu sırada köpek havlamaları ve yardım sesleri duyduğunu belirten Aydın, koşarak olay yerine ulaştığını ve yaralı çocuğu hastaneye götürdüğünü anlattı.

Küçük kızı kurtaran Ahmet Aydın ise malzeme almak için bölgedeki okula gittiğini, dönüşte aracının lastiğinin patlaması üzerine yol kenarında durduğunu söyledi.

Evin Bayo, "Köpeklerin toplanmasını, hiç kimseyi böyle ısırmamalarını istiyorum." dedi.

Korkudan daha köpekler kendisine ulaşmadan bayıldığını anlatan küçük kız, uyandığında köpeklerin saldırısının sürdüğünü belirtti.

Saldırı anını anlatan Evin Bayo, köpeklerin çalılıkların arasından bir anda çıktığını söyledi.

KAYMAKAMLIKTAN ZİYARET VE PSİKOLOJİK DESTEK

Suruç Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, İlçe Jandarma Komutanı Ömer Lütfi Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Doğan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, Evin Bayo'yu ziyaret etti.

Ziyarette çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi alınırken, psikolojik destek sağlanması yönünde talimat verildi. Heyet ayrıca küçük kıza çeşitli hediyeler takdim ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.