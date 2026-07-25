Kütahya'da feci çarpışma! Otomobil ile motosiklet şarampole uçtu: 1'i ağır 5 yaralı

Kütahya'da aynı yönde ilerleyen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki araç da yaklaşık 7 metrelik şarampole savruldu, kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, araçta sıkışan yaralıları yoğun çalışma sonucu kurtarırken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 19'uncu kilometresinde, Yenice Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. O.A. idaresindeki 43 EA 928 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden E.A. (18) yönetimindeki 43 AFC 748 plakalı motosiklete çarptı.

7 METRELİK ŞARAMPOLE SAVRULDULAR

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil ile motosiklet yaklaşık 7 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Kazada motosiklet sürücüsü E.A., arkasında yolcu olarak bulunan M.Ş. (16), otomobil sürücüsü O.A. ile araçta bulunan M.E.A. (9) ve R.A. (53) yaralandı.

EKİPLER ZAMANA KARŞI YARIŞTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şarampole yuvarlanan otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü E.A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.