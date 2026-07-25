Kontrolden çıkan beton mikseri dehşet saçtı: 2 yaralı
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İstanbul Arnavutköy'de kontrolden çıkan beton mikseri, hafif ticari aracı altına alarak metrelerce sürükledi. Bariyerlere çarparak durabilen mikserin neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, L.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 POF 897 plakalı beton mikseri, K.G. yönetimindeki 34 KRP 887 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazanın etkisiyle sürüklenen araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan G.G. ile S.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu.