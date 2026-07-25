Kontrolden çıkan beton mikseri dehşet saçtı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, L.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 POF 897 plakalı beton mikseri, K.G. yönetimindeki 34 KRP 887 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Fotoğraf (DHA)

Kazanın etkisiyle sürüklenen araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan G.G. ile S.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.