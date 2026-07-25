Kırıkkale'de şiddetli fırtına etkili oldu! Çatı ve araçlarda hasar oluştu
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde aniden etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada iki caminin minaresi yıkılırken, uçan çatı parçaları park halindeki araçlarda hasara neden oldu.
İlçede akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Merkezdeki Gündoğdu Camisi ile Cabatobasi köyü camisinin minaresi fırtına nedeniyle devrildi. Ayrıca ilçedeki bazı binaların çatılarından kopan parçalar ise park halindeki araçlara zarar verdi.