Kırıkkale'de şiddetli fırtına etkili oldu! Çatı ve araçlarda hasar oluştu

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde aniden etkili olan şiddetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada iki caminin minaresi yıkılırken, uçan çatı parçaları park halindeki araçlarda hasara neden oldu.