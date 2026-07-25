Karabük'te acı olay! Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
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Karabük'ün Eflani ilçesinde alzheimer hastası 79 yaşındaki Niyazi E., evinin balkonundan beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Candaroğulları Mahallesi'nde meydana geldi.
Yalacık Caddesi'nde 4 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan alzheimer hastası olduğu belirtilen Niyazi E., balkondan düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eflani İlçe Entegre Hastanesine kaldırılan Niyazi E., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.