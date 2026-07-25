Karabük'te acı olay! Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

FOTOĞRAF (DHA)

Yalacık Caddesi'nde 4 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan alzheimer hastası olduğu belirtilen Niyazi E., balkondan düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eflani İlçe Entegre Hastanesine kaldırılan Niyazi E., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.