CANLI YAYIN

Karabük'te acı olay! Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Karabük'te acı olay! Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Karabük'ün Eflani ilçesinde alzheimer hastası 79 yaşındaki Niyazi E., evinin balkonundan beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Candaroğulları Mahallesi'nde meydana geldi.

FOTOĞRAF (DHA)FOTOĞRAF (DHA)

Yalacık Caddesi'nde 4 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan alzheimer hastası olduğu belirtilen Niyazi E., balkondan düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eflani İlçe Entegre Hastanesine kaldırılan Niyazi E., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın