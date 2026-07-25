Galata'daki otelde korkunç ölüm: Aşçı Esmanur'un son mesajı ortaya çıktı

Beyoğlu Galata'da 22 yaşındaki Esmanur Polat'ın yaşamını yitirdiği olaya ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edilirken, genç kadının hayatını kaybetmeden önce bir arkadaşına gönderdiği öne sürülen mesaj ve ailenin yaptığı açıklama dikkat çekti.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Galata'da 17 Temmuz gecesi meydana gelen olayda, yaklaşık bir yıldır bir otelde aşçı olarak çalışan 22 yaşındaki Esmanur Polat, otelin beşinci katındaki teras bölümünden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Aşçı Esmanur beşinci kattaki terastan düştü

TERASIN RUHSATSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, otelin faaliyet ruhsatının bulunduğu ancak olayın yaşandığı teras katının ruhsatsız olduğu tespit edildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, soruşturma kapsamında 5 kişi adliyeye sevk edildi. ARKADAŞININ İFADESİ: "İKNA ETMEYE ÇALIŞTIK" Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, olay sırasında otelde bulunan şef garson Mustafa T.'nin, Esmanur Polat ile yaklaşık bir yıldır birlikte çalıştıklarını ve genç kadını teras bölümünde ikna etmeye çalıştığını öne sürdüğü öğrenildi.

ÖLMEDEN ÖNCE GÖNDERDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN MESAJ Soruşturma kapsamında, Esmanur Polat'ın hayatını kaybetmeden önce bir arkadaşına, "Sizi çok seviyorum. Ailem bunları hak etmiyor." mesajını gönderdiği iddia edildi. Mesajın soruşturma dosyasındaki yeri ve kapsamı, adli inceleme kapsamında değerlendiriliyor. Kaynak: DHA