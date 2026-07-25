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Galata'daki otelde korkunç ölüm: Aşçı Esmanur'un son mesajı ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Galata'daki otelde korkunç ölüm: Aşçı Esmanur'un son mesajı ortaya çıktı

Beyoğlu Galata'da 22 yaşındaki Esmanur Polat'ın yaşamını yitirdiği olaya ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Olayla ilgili 5 kişi adliyeye sevk edilirken, genç kadının hayatını kaybetmeden önce bir arkadaşına gönderdiği öne sürülen mesaj ve ailenin yaptığı açıklama dikkat çekti.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Galata'da 17 Temmuz gecesi meydana gelen olayda, yaklaşık bir yıldır bir otelde aşçı olarak çalışan 22 yaşındaki Esmanur Polat, otelin beşinci katındaki teras bölümünden düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Aşçı Esmanur beşinci kattaki terastan düştüAşçı Esmanur beşinci kattaki terastan düştü

TERASIN RUHSATSIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, otelin faaliyet ruhsatının bulunduğu ancak olayın yaşandığı teras katının ruhsatsız olduğu tespit edildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürerken, soruşturma kapsamında 5 kişi adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞININ İFADESİ: "İKNA ETMEYE ÇALIŞTIK"

Soruşturma dosyasına giren bilgilere göre, olay sırasında otelde bulunan şef garson Mustafa T.'nin, Esmanur Polat ile yaklaşık bir yıldır birlikte çalıştıklarını ve genç kadını teras bölümünde ikna etmeye çalıştığını öne sürdüğü öğrenildi.

Galata'daki otelde korkunç ölüm: Aşçı Esmanur'un son mesajı ortaya çıktı - 1

ÖLMEDEN ÖNCE GÖNDERDİĞİ ÖNE SÜRÜLEN MESAJ

Soruşturma kapsamında, Esmanur Polat'ın hayatını kaybetmeden önce bir arkadaşına, "Sizi çok seviyorum. Ailem bunları hak etmiyor." mesajını gönderdiği iddia edildi. Mesajın soruşturma dosyasındaki yeri ve kapsamı, adli inceleme kapsamında değerlendiriliyor.

Kaynak: DHAKaynak: DHA

AİLEDEN AÇIKLAMA: "SÜRECE MÜDAHALE EDİLMESİNİ İSTEMİYORUZ"

SABAH gazetesine konuşan aile yakını, olayla ilgili sosyal medyada yapılan yorumların kendilerini derinden etkilediğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Kimsenin duruma müdahil olmasını istemiyoruz. Herkesin fütursuzca farklı şeyler yazması ve söylemesi ailemizi çok etkiledi. Gereken zaten savcılık tarafından yapılacaktır."

Esmanur Polat'ın ölümüne ilişkin adli soruşturma devam ederken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için incelemeler sürüyor

Hayatını kaybeden 22 yaşındaki aşçı Esmanur PolatHayatını kaybeden 22 yaşındaki aşçı Esmanur Polat

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