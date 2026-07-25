Erciyes'te acı kaza! Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, Erciyes Kayak Merkezi'nden bisikletle indiği sırada geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Spor amacıyla yaptığı sürüş faciayla sonuçlanırken, acı haberi alan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Erciyes'te sabah saatlerinde yaşanan kaza, Kayseri'yi yasa boğdu. Edinilen bilgiye göre Melikgazi ilçesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, spor yapmak amacıyla Erciyes Kayak Merkezi'nden bisikletle inişe geçen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, henüz bilinmeyen nedenle bisikletinin kontrolünü kaybederek düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Tümgüç'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tümgüç'ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

BAŞKAN PALANCIOĞLU OLAY YERİNE GELDİ

Acı haberi alan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Tümgüç'e, Erciyes Kayak Merkezi'nden iniş sırasında Melikgazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Özbayraktar'ın da başka bir bisikletle eşlik ettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.