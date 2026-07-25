Bakan Güler ile Suudi mevkidaşı arasında telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid Bin Selman Bin Abdulaziz El Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili savunma ilişkileri ile bölgesel güvenlik başlıkları masaya yatırıldı. Kritik temas, bölgede güvenlik gündeminin yoğunlaştığı bir dönemde dikkat çekti.