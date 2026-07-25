ATV uçuruma yuvarlandı! Aile gezisi faciaya dönüştü: 1 ölü 3 yaralı
Karaman'da Karadağ'dan dönüş yapan ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Vural Kayalık hayatını kaybederken, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı; ekipler bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.
Aile gezisi acı bir sonla bitti. Kaza, akşam saatlerinde Karaman merkeze bağlı Kılbasan köyü yakınlarındaki Karadağ'da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vural Kayalık'ın kullandığı 70 ACF 128 plakalı ATV, dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.
20 METRELİK UÇURUMDA CAN VERDİ
Kazada kayalıklara savrulan sürücü Vural Kayalık olay yerinde yaşamını yitirdi. ATV'de bulunan A.G. (38), Y.K. (11) ve E.S.G. (4) ise yaralandı.
2'Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI
Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de detaylı çalışma gerçekleştirdi. Hayatını kaybeden Vural Kayalık'ın cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.