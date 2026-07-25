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Aspendos Tiyatro Caddesi’nde 2 bin yıllık izler bulundu: Antik dükkanlar, ekmek fırını, heykeller ve mozaik gün yüzüne çıkarıldı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Aspendos Tiyatro Caddesi’nde 2 bin yıllık izler bulundu: Antik dükkanlar, ekmek fırını, heykeller ve mozaik gün yüzüne çıkarıldı

Aspendos Antik Kenti’nde sürdürülen kazılarda, Roma döneminin ana ulaşım akslarından Tiyatro Caddesi’nin yaklaşık 300 metrelik bölümü ortaya çıkarıldı. Antik tiyatro ile akropolisi birbirine bağlayan güzergahta dükkanlar, ekmek fırını, anıtsal kapı, heykeller, mozaik ve ticaret ilişkilerini gösteren eserler bulundu.

Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılar, 2 bin yıllık Tiyatro Caddesi'nin yaklaşık 300 metrelik bölümünü gün yüzüne çıkardı. Ziyaretçiler, antik tiyatrodan akropolise uzanan tarihi hattı özgün kent dokusu içinde yürüyerek deneyimleyebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aspendos Antik Kenti'ndeki kazılarda önemli bir aşamanın tamamlandığını açıkladı. Çalışmalar kapsamında antik kentin başlıca ulaşım yollarından biri olan Tiyatro Caddesi'nin yaklaşık 300 metrelik kısmı açığa çıkarıldı.

Aspendos Antik Kenti’nde ortaya çıkarılan Tiyatro Caddesi, antik tiyatro ile akropolis arasındaki 2 bin yıllık ulaşım hattını yeniden ortaya koydu. (Görseller Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınmıştır.)Aspendos Antik Kenti’nde ortaya çıkarılan Tiyatro Caddesi, antik tiyatro ile akropolis arasındaki 2 bin yıllık ulaşım hattını yeniden ortaya koydu. (Görseller Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınmıştır.)

ASPENDOS'TA 2 BİN YILLIK TİYATRO CADDESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Bakan Ersoy, paylaşımında, "Aspendos'ta yürüttüğümüz kazı çalışmalarıyla antik kentin en önemli ulaşım akslarından biri olan Tiyatro Caddesi'nin yaklaşık 300 metrelik bölümünü gün yüzüne çıkardık. Ziyaretçiler artık antik tiyatrodan akropolise uzanan bu tarihi güzergâhta, binlerce yıllık kentin izlerini adım adım takip edebilecek." ifadelerini kullandı.

ASPENDOS'UN 2 BİN YILLIK TARİHİ ROTASI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Ersoy, cadde boyunca ortaya çıkarılan dükkânlar, özgün mimarisiyle günümüze ulaşan ekmek fırını, anıtsal doğu kapısı, Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri ile Genç Eurymedon Mozaiği'nin Aspendos'un zengin tarihine yeni bir pencere açtığını vurguladı.

Kazılarda ulaşılan Fenike sikkesi ve cam eserlerin de Aspendos'un Doğu Akdeniz'in güçlü ticaret ağlarındaki önemli konumunu ortaya koyduğunu belirten Ersoy, kültürel mirası bilimsel çalışmalarla korumaya, ortaya çıkarmaya ve geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Agora’nın kuzeyinden Doğu Meydanı ve antik tiyatroya uzanan tarihi güzergâh, ziyaretçilere Aspendos’un özgün kent dokusunu yürüyerek inceleme imkanı sunuyorAgora’nın kuzeyinden Doğu Meydanı ve antik tiyatroya uzanan tarihi güzergâh, ziyaretçilere Aspendos’un özgün kent dokusunu yürüyerek inceleme imkanı sunuyor

300 METRELİK GÜZERGAH YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI

Aspendos'un ana ulaşım akslarından biri olan Tiyatro Caddesi'nde yürütülen kazılarla yaklaşık 300 metrelik bölüm gün yüzüne çıkarıldı. Agora'nın kuzeyinden başlayarak antik tiyatroya uzanan cadde, Roma Devlet Bazilikası ile Tapınak arasındaki vadiyi takip ederek Doğu Meydanı'na, buradan da doğu surları üzerindeki kent giriş kapısına ulaşıyor.

Kazıların tamamlanan bölümüyle birlikte ziyaretçiler, antik tiyatrodan akropolise kadar uzanan tarihi güzergâhı özgün kent dokusu içerisinde yürüyerek deneyimleyebilecek.

Tiyatro Caddesi boyunca sıralanan dükkanlar, ara sokak bağlantıları ve mimari bütünlüğünü koruyan ekmek fırını, kazılarda tespit edildi.Tiyatro Caddesi boyunca sıralanan dükkanlar, ara sokak bağlantıları ve mimari bütünlüğünü koruyan ekmek fırını, kazılarda tespit edildi.

ANTİK DÜKKANLAR VE EKMEK FIRINI ORTAYA ÇIKARILDI

Genişliği 3 ila 5 metre arasında değişen Tiyatro Caddesi boyunca sıralanan dükkânların girişleri ile ara sokak bağlantıları da kazılar sırasında ortaya çıkarıldı.

Caddenin kuzey kanadında yer alan ve tüm mimari unsurlarıyla günümüze ulaşan ekmek fırını ise kazıların en dikkat çekici buluntuları arasında yer aldı.

Yolun iki yanında bulunan ve bazı bölümlerde 2,5 metre yüksekliğe ulaşan duvarların taş ve tuğlanın birlikte kullanıldığı opus mixtum tekniğiyle inşa edildiği belirlendi.

Doğu Meydanı’ndaki anıtsal kapının çevresinde çeşme, teras yapıları ile Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri bulundu.Doğu Meydanı’ndaki anıtsal kapının çevresinde çeşme, teras yapıları ile Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri bulundu.

DOĞU ANITSAL KAPI İLE HEYKELLER TESPİT EDİLDİ

Tiyatro Caddesi'nin ulaştığı Doğu Meydanı'nda yer alan anıtsal giriş yapısı da kazılarla ortaya çıkarıldı.

"Tiyatro Caddesi Doğu Anıtsal Kapısı" olarak tanımlanan yapının güneyinde eksedra planlı bir çeşme ile teras üzerine inşa edilmiş iki mekân tespit edildi.

Kazılarda Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri ile geison-sima blokları, arşitrav parçaları ve çok sayıda mimari unsur gün yüzüne çıkarıldı. Bulgular, yapının MS 2. yüzyılın sonu ile MS 3. yüzyılın başlarında inşa edildiğini ortaya koydu.

GENÇ EURYMEDON MOZAİĞİ ÖNEMLİ KEŞİFLER ARASINDA

Doğu Meydanı'ndaki havuzlu yapının tabanında bulunan Aspendos Nehir Tanrısı Genç Eurymedon Mozaiği de alanın öne çıkan keşifleri arasında yer aldı.

Fenike sikkesi ile cam alabastronlar, Aspendos’un Suriye-Filistin bölgesi ve Doğu Akdeniz’in deniz aşırı ticaret ağlarıyla bağlantısını belgeledi.Fenike sikkesi ile cam alabastronlar, Aspendos’un Suriye-Filistin bölgesi ve Doğu Akdeniz’in deniz aşırı ticaret ağlarıyla bağlantısını belgeledi.

FENİKE SİKKESİ ASPENDOS'UN DOĞU AKDENİZ TİCARETİNİ GÖSTERDİ

Fenike sikkesi Aspendos'un ticaret ağını ortaya koydu

Aspendos'ta Tiyatro Caddesi dışında yürütülen kazılarda da önemli bulgular elde edildi.

İki Katlı Dükkânlar/Stoa Kompleksi'nde bulunan Fenike sikkesi ile cam alabastron örnekleri, Aspendos'un Suriye-Filistin coğrafyası başta olmak üzere Doğu Akdeniz'in deniz aşırı ticaret ağlarıyla güçlü ilişkiler kurduğunu ortaya koydu.

Buluntular, antik kentin yalnızca mimari ve kültürel açıdan değil, ekonomik açıdan da bölgenin en önemli merkezlerinden biri olduğunu gösterirken, Aspendos'un ticaret hacmine ve uluslararası bağlantılarına ilişkin yeni bilimsel veriler sundu.

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