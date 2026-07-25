Aspendos Tiyatro Caddesi’nde 2 bin yıllık izler bulundu: Antik dükkanlar, ekmek fırını, heykeller ve mozaik gün yüzüne çıkarıldı
Aspendos Antik Kenti’nde sürdürülen kazılarda, Roma döneminin ana ulaşım akslarından Tiyatro Caddesi’nin yaklaşık 300 metrelik bölümü ortaya çıkarıldı. Antik tiyatro ile akropolisi birbirine bağlayan güzergahta dükkanlar, ekmek fırını, anıtsal kapı, heykeller, mozaik ve ticaret ilişkilerini gösteren eserler bulundu.
Antalya'daki Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılar, 2 bin yıllık Tiyatro Caddesi'nin yaklaşık 300 metrelik bölümünü gün yüzüne çıkardı. Ziyaretçiler, antik tiyatrodan akropolise uzanan tarihi hattı özgün kent dokusu içinde yürüyerek deneyimleyebilecek.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aspendos Antik Kenti'ndeki kazılarda önemli bir aşamanın tamamlandığını açıkladı. Çalışmalar kapsamında antik kentin başlıca ulaşım yollarından biri olan Tiyatro Caddesi'nin yaklaşık 300 metrelik kısmı açığa çıkarıldı.
ASPENDOS'TA 2 BİN YILLIK TİYATRO CADDESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Bakan Ersoy, paylaşımında, "Aspendos'ta yürüttüğümüz kazı çalışmalarıyla antik kentin en önemli ulaşım akslarından biri olan Tiyatro Caddesi'nin yaklaşık 300 metrelik bölümünü gün yüzüne çıkardık. Ziyaretçiler artık antik tiyatrodan akropolise uzanan bu tarihi güzergâhta, binlerce yıllık kentin izlerini adım adım takip edebilecek." ifadelerini kullandı.
Ersoy, cadde boyunca ortaya çıkarılan dükkânlar, özgün mimarisiyle günümüze ulaşan ekmek fırını, anıtsal doğu kapısı, Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri ile Genç Eurymedon Mozaiği'nin Aspendos'un zengin tarihine yeni bir pencere açtığını vurguladı.
Kazılarda ulaşılan Fenike sikkesi ve cam eserlerin de Aspendos'un Doğu Akdeniz'in güçlü ticaret ağlarındaki önemli konumunu ortaya koyduğunu belirten Ersoy, kültürel mirası bilimsel çalışmalarla korumaya, ortaya çıkarmaya ve geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.
300 METRELİK GÜZERGAH YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI
Aspendos'un ana ulaşım akslarından biri olan Tiyatro Caddesi'nde yürütülen kazılarla yaklaşık 300 metrelik bölüm gün yüzüne çıkarıldı. Agora'nın kuzeyinden başlayarak antik tiyatroya uzanan cadde, Roma Devlet Bazilikası ile Tapınak arasındaki vadiyi takip ederek Doğu Meydanı'na, buradan da doğu surları üzerindeki kent giriş kapısına ulaşıyor.
Kazıların tamamlanan bölümüyle birlikte ziyaretçiler, antik tiyatrodan akropolise kadar uzanan tarihi güzergâhı özgün kent dokusu içerisinde yürüyerek deneyimleyebilecek.