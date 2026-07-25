Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aspendos Antik Kenti'ndeki kazılarda önemli bir aşamanın tamamlandığını açıkladı. Çalışmalar kapsamında antik kentin başlıca ulaşım yollarından biri olan Tiyatro Caddesi'nin yaklaşık 300 metrelik kısmı açığa çıkarıldı.

Aspendos Antik Kenti’nde ortaya çıkarılan Tiyatro Caddesi, antik tiyatro ile akropolis arasındaki 2 bin yıllık ulaşım hattını yeniden ortaya koydu. (Görseller Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınmıştır.)

ASPENDOS'TA 2 BİN YILLIK TİYATRO CADDESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Bakan Ersoy, paylaşımında, "Aspendos'ta yürüttüğümüz kazı çalışmalarıyla antik kentin en önemli ulaşım akslarından biri olan Tiyatro Caddesi'nin yaklaşık 300 metrelik bölümünü gün yüzüne çıkardık. Ziyaretçiler artık antik tiyatrodan akropolise uzanan bu tarihi güzergâhta, binlerce yıllık kentin izlerini adım adım takip edebilecek." ifadelerini kullandı.

Ersoy, cadde boyunca ortaya çıkarılan dükkânlar, özgün mimarisiyle günümüze ulaşan ekmek fırını, anıtsal doğu kapısı, Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri ile Genç Eurymedon Mozaiği'nin Aspendos'un zengin tarihine yeni bir pencere açtığını vurguladı.

Kazılarda ulaşılan Fenike sikkesi ve cam eserlerin de Aspendos'un Doğu Akdeniz'in güçlü ticaret ağlarındaki önemli konumunu ortaya koyduğunu belirten Ersoy, kültürel mirası bilimsel çalışmalarla korumaya, ortaya çıkarmaya ve geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.