Antalya'nın Alanya ilçesindeki İncekum Plajı'nda gece saatlerinde etkili olan dev dalgalar sahilde bulunan çok sayıda şezlongu kumun altına gömdü. Sabah ortaya çıkan ilginç manzaranın ardından cankurtaranlar ve işletme çalışanları küreklerle çalışma başlatırken, plaja gelen çocuklar da kum altında kalan şezlongları çıkarmaya yardım etti.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki İncekum Plajı'nda gece saatlerinde etkili olan dev dalgalar, sahilde bulunan çok sayıda şezlongu kumun altına gömdü. Sabah saatlerinde ortaya çıkan ilginç manzara hem tatilcileri şaşırttı hem de sahilde yoğun bir çalışma başlatılmasına neden oldu.

GECE BOYUNCA ETKİLİ OLAN DALGALAR SAHİLİ DEĞİŞTİRDİ İncekum Plajı'nda gece boyunca etkisini artıran dalgalar nedeniyle sahilde beş yıldızlı bir otele ait çok sayıda şezlong kum altında kaldı. Sabah plaja gelen tatilciler, şezlongların büyük bölümünün tamamen kumla kaplandığını görünce şaşkınlık yaşadı. Kıyıda oluşan yoğun kum hareketi nedeniyle şezlongların önemli bir kısmı gözden kayboldu.

CANKURTARANLAR VE İŞLETME ÇALIŞANLARI ÇALIŞMA BAŞLATTI Sahilde görev yapan cankurtaranlar ile işletme çalışanları, kum altında kalan şezlongları çıkarmak için küreklerle çalışma başlattı. Ekipler, gömülü şezlongları tek tek kumdan çıkararak yeniden kullanılabilir hale getirmek için yoğun çaba harcadı. Çalışmalar sırasında kum tabakasının dikkatlice kaldırıldığı görüldü.