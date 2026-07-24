Üsküdar'da 4 katlı binanın balkonu çöktü! Apartman mühürlendi
Üsküdar'da akşam saatleri Sultantepe mahallesinde bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katındaki balkonda çökme meydana geldi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, apartman ekiplerin incelemesinin ardından boşaltılarak mühürlendi.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Sultantepe Mahallesi Yenidünya Sokak'taki 4 katlı binanın ikinci katının balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi.
Saat 23.30 sıralarında yaşanan, bina sakinleri kopan beton parçalarının çıkardığı sesleri duymaları üzerine kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak güvenli bir alana geçti.
BİNA MÜHÜRLENDİ
İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemelerin ardından binanın etrafına şerit ve bariyer çekerek kapılarını mühürledi.
"EŞİM HAMİLE GİDECEK YERİMİZ YOK"
Bir vatandaş; "Polisi, itfaiyeyi aradık geldiler. Zabıta, polis ve itfaiye eve baktılar. 'Bu evi kapatacağız, size yer bulacağız' diyerek bizi dışarı çıkardılar. Sonra kapıyı kilitlediler ve herkes Allah'a emanet oldu. Benim eşim hamile, yaşlı annem var, ablalarım var, eniştem var, yeğenim var. Biz şu an sokaktayız. Biz öylece kaldık. Bir günlüğüne bile olsa bize 'Yer bulacağız' dediler. Burası ekip doluydu, bakın şu an kimse yok. Burada, zabıta müdürü vardı 'Can güvenliğiniz için' dedi, biz de ona güvendik. Çıktık, kapıyı mühürlediler, sonra çıktı gittiler. Biz de böyle sokakta kaldık. Eşim hamile, gidecek yerimiz yok. Sabaha kadar burada böyle oturacağız." dedi.