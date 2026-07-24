TEM Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü 2 yaralı
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İstanbul TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobil, aynı yönde ilerleyen minibüse çarparak bariyerlere ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, otomobil sürücüsünün ters dönen araçta hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste bulunan ve hafif şekilde yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
TEM Otoyolu Ankara istikameti Hekimbaşı yol ayrımında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PBM 651 plakalı otomobil aynı yönde seyir halindeki 34 NLZ 394 plakalı minibüse çarptıktan sonra, bariyerlere saplanıp ters döndü.
1 ÖLÜ 2 YARALI
İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü, bariyerlerle ters dönen otomobilin arasında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Minibüste bulunan ve hafif yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından sürücünün cenazesi bulunduğu yerden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda yaklaşık iki saat araç yoğunluğu oluştu.