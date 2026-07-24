TEM Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü 2 yaralı

İstanbul TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobil, aynı yönde ilerleyen minibüse çarparak bariyerlere ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, otomobil sürücüsünün ters dönen araçta hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüste bulunan ve hafif şekilde yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.