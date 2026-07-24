Kırıkkale'de can pazarı! Yağış nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 40 yaralı

Yaralılardan 20'si Yüksek İhtisas Hastanesi'ne, diğer 20'si ise Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otobüsten çıkarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Yahşihan Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman ile Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Jandarma ve polis ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.