CANLI YAYIN

Kırıkkale'de can pazarı! Yağış nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 40 yaralı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kırıkkale'de can pazarı! Yağış nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 40 yaralı

Kırıkkale'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilen yolcu otobüsündeki yaralı sayısı 40'a yükseldi. Feci kazanın boyutu ise havadan çekilen drone görüntüleriyle ortaya çıktı.

Kaza, Kırıkkale-Çorum kara yolu Kimeski Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

KIRIKKALE'DEKİ OTOBÜS KAZASINDA 29 KİŞİ YARALANDI

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum kara yolunun Kimeski Mahallesi mevkiinde, yol yapım çalışmalarının sürdüğü bölgede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Kars seferini yapan Cevdet K. yönetimindeki 44 PU 999 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kırıkkale'de can pazarı! Yağış nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 40 yaralı - 1

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD, Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otobüsten çıkarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Yaralılardan 20'si Yüksek İhtisas Hastanesi'ne, diğer 20'si ise Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale'de can pazarı! Yağış nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 40 yaralı - 2

Yahşihan Kaymakamı Abdulkadir Umut Kasman ile Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Jandarma ve polis ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Önceki haber
Kütahya'da feci kaza! Otomobil ile motosiklet şarampole savruldu: 5 yaralı
Kütahya'da feci kaza! Otomobil ile motosiklet şarampole savruldu: 5 yaralı
2,8 milyarlık yasa dışı bahis ağına darbe: 16 tutuklama
Sonraki haber
2,8 milyarlık yasa dışı bahis ağına darbe: 16 tutuklama
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın