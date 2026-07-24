Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Zeynal Güngör, Erzincan'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Altınbaşak Beldesi Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine devlet protokolü, gazinin ailesi ve çok sayıda vatandaşın katıldı.

Erzincan'da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Zeynal Güngör, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Altınbaşak Beldesi Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, il protokolü, gazinin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.



Cenaze töreninde merhum gazi için dua edilirken, Vali Aydoğdu aile fertlerine başsağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı. Aydoğdu, merhum Kıbrıs Gazisi Zeynal Güngör'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi. Kılınan cenaze töreninin ardından Güngör, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.