Evladı için canını hiçe saydı! Kızını kurtarmak için denize atlayan baba 40 gün sonra hayatını kaybetti
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, denizde akıntıya kapılan 12 yaşındaki kızını kurtarmak için suya atlayan İsa Horoz'dan acı haber geldi. Kızını kurtarmayı başaran 43 yaşındaki baba, boğulma tehlikesi geçirerek kaldırıldığı hastanede 40 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 14 Haziran'da akşam saatlerinde Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi sahilinde meydana geldi. İsa Horoz boğulma tehlikesi geçiren kızı M.H.'yi kurtarmaya çalışırken, kendisi de boğulma tehlikesi geçirdi.
Baba ve kızının çırpındığını fark eden cankurtaranlar, suya daldı. Baba ve kızı sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Horoz ile kızı, hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan M.H., olaydan kısa süre sonra taburcu oldu. Durumu ağır olan baba İsa Horoz ise tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 40 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.