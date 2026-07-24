Evladı için canını hiçe saydı! Kızını kurtarmak için denize atlayan baba 40 gün sonra hayatını kaybetti

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Baba ve kızının çırpındığını fark eden cankurtaranlar, suya daldı. Baba ve kızı sudan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Horoz ile kızı, hastaneye kaldırıldı.