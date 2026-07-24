Erzincan'da korkutan kaza! 16 yaşındaki motosikletli aracın altında sıkıştı

Erzincan'da gece saatlerinde Halitpaşa Mahallesi 1270 Sokak'ta edinilen bilgilere göre, Ş.Ç. (33) yönetimindeki 34 YVS 08 plakalı SUV araç ile E.N.D. (16) idaresindeki 24 ACS 035 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

GENÇ MOTOSİKLETLİ ARACIN ALTINDA SIKIŞTI

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.N.D. aracın altında sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Erzincan Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.