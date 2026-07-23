Sivas'ta kavşakta can pazarı! 1 ölü, 8 yaralı

Sivas'ta Kayseri kara yolu Kayadibi köyü mevkiinde iki aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı. Şiddetli çarpışmanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, ağır yaralanan Mualla İğne hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas'ta yürek yakan kaza, Sivas-Kayseri kara yolu üzerindeki Kayadibi köyü mevkiinde meydana geldi. K.İ. yönetimindeki 24 AU 581 plakalı Seat marka otomobil ile B.A. idaresindeki AIB BK 18 yabancı plakalı Audi marka cip, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 9 kişi yaralandı.

KAVŞAKTA ŞİDDETLİ ÇARPIŞMA

Kazada otomobil sürücüsü K.İ. ile araçta bulunan A.İ. (4), İ.İ. (29), Mualla İğne (64), R.İ. (30) ve diğer aracın sürücüsü B.A. (76) ile K.A. (75), Y.A. (48) ve G.A. (50) yaralandı.

ACI HABER HASTANEDEN GELDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Mualla İğne, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.