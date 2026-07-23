Otelde panik dolu anlar! Alevler yükseldi: Mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesindeki bir otel odasında bugün öğle saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kısa sürede odayı saran alevler nedeniyle otelde büyük panik yaşanırken, odalarında mahsur kalan 9 kişi merdivenli kurtarma operasyonuyla kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otel odasında çıkan yangın, tatilcilere korku dolu anlar yaşattı. Ayaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki otelde çıkan yangında alevler kısa sürede odayı sararken, yoğun duman binayı kapladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ALEVLER OTELİ SARDI

Yangını fark eden otel çalışanlarının ihbarı üzerine ekipler hızla olay yerine ulaştı. Bu sırada otelde bulunan tatilciler tahliye edilirken, odalarında mahsur kalan 9 kişi itfaiye ekiplerinin merdivenli operasyonuyla güvenli şekilde kurtarıldı.

6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 6 kişiye olay yerinde ambulanslarda müdahale edilirken, 3 kişi ise tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ekipler, otel odasında çıkan yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.