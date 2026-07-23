Şemsiyeleri hazırlayın, camları kapatın: Sağanak ve toz taşınımı aynı anda geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kritik uyarı geldi. Perşembe gününden itibaren yurt genelinde sıcaklıklar hızla düşerken, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Hafta sonuna kadar sürecek bu serinleme ve yağış dalgasının detayları haberimizde.
Türkiye genelinde etkili olan kavurucu yaz sıcakları, yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son tahmin raporlarına göre, kuzey kesimlerden başlayarak yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak. Özellikle İstanbul ve Ankara sakinlerini hareketli bir gökyüzü trafiği bekliyor.
MARMARA VE BATI KARADENİZ'E KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
23 Temmuz Perşembe sabahı itibarıyla Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yağışlı hava etkisini göstermeye başlayacak. MGM'nin son değerlendirmelerine göre Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hafta sonuna doğru ise yağış alanı genişleyecek. Cuma ve cumartesi günleri Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanakların kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, özellikle bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve ani su yükselmelerine karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.
İSTANBUL'DA HAVA TAMAMEN DEĞİŞİYOR
Marmara Bölgesi'nde perşembe sabahından itibaren hava değişmeye başlayacak. İstanbul'da ilk etapta yerel sağanak geçişleri görülecek. Asıl etkili yağışların ise cuma gecesi ve cumartesi günü yaşanması bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre megakentte sıcaklıklar hafta sonunda 22 dereceye kadar düşecek. Cumartesi günü kuvvetli sağanak yağışlarla birlikte zaman zaman ulaşımı olumsuz etkileyebilecek hava koşulları oluşabileceği belirtiliyor. Yetkililer, İstanbul'da yaşayan vatandaşların hafta sonu planlarını yaparken hava durumunu yakından takip etmelerini ve şemsiyelerini yanlarından ayırmamalarını öneriyor.