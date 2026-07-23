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Şemsiyeleri hazırlayın, camları kapatın: Sağanak ve toz taşınımı aynı anda geliyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şemsiyeleri hazırlayın, camları kapatın: Sağanak ve toz taşınımı aynı anda geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden kritik uyarı geldi. Perşembe gününden itibaren yurt genelinde sıcaklıklar hızla düşerken, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Hafta sonuna kadar sürecek bu serinleme ve yağış dalgasının detayları haberimizde.

Türkiye genelinde etkili olan kavurucu yaz sıcakları, yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son tahmin raporlarına göre, kuzey kesimlerden başlayarak yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak. Özellikle İstanbul ve Ankara sakinlerini hareketli bir gökyüzü trafiği bekliyor.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr grafik ekibi, MGM ve A Haber Foto Arşivi)(Fotoğraf: ahaber.com.tr grafik ekibi, MGM ve A Haber Foto Arşivi)

MARMARA VE BATI KARADENİZ'E KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

23 Temmuz Perşembe sabahı itibarıyla Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yağışlı hava etkisini göstermeye başlayacak. MGM'nin son değerlendirmelerine göre Zonguldak çevreleri ile Düzce'nin kıyı kesimlerinde görülecek yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hafta sonuna doğru ise yağış alanı genişleyecek. Cuma ve cumartesi günleri Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanakların kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, özellikle bu bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve ani su yükselmelerine karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Şemsiyeleri hazırlayın, camları kapatın: Sağanak ve toz taşınımı aynı anda geliyor - 1

İSTANBUL'DA HAVA TAMAMEN DEĞİŞİYOR

Marmara Bölgesi'nde perşembe sabahından itibaren hava değişmeye başlayacak. İstanbul'da ilk etapta yerel sağanak geçişleri görülecek. Asıl etkili yağışların ise cuma gecesi ve cumartesi günü yaşanması bekleniyor.

Meteoroloji verilerine göre megakentte sıcaklıklar hafta sonunda 22 dereceye kadar düşecek. Cumartesi günü kuvvetli sağanak yağışlarla birlikte zaman zaman ulaşımı olumsuz etkileyebilecek hava koşulları oluşabileceği belirtiliyor. Yetkililer, İstanbul'da yaşayan vatandaşların hafta sonu planlarını yaparken hava durumunu yakından takip etmelerini ve şemsiyelerini yanlarından ayırmamalarını öneriyor.

Şemsiyeleri hazırlayın, camları kapatın: Sağanak ve toz taşınımı aynı anda geliyor - 2

ANKARA'DA TERMOMETRELER 17 DERECEYİ GÖRECEK

Başkent Ankara'da da perşembe günü kuzey ve batı ilçelerde başlayacak yerel sağanakların cuma ve cumartesi günleri kent geneline yayılması bekleniyor.

Hafta başında 31 dereceyi gören başkentte, cumartesi günü sıcaklığın 17 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu ani sıcaklık düşüşü nedeniyle vatandaşların mevsim geçişini andıran hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları isteniyor. Yağışlı sistemin pazar günü Ankara'yı terk ederek doğu bölgelere doğru ilerlemesi bekleniyor.

Şemsiyeleri hazırlayın, camları kapatın: Sağanak ve toz taşınımı aynı anda geliyor - 3

BATI KARADENİZ'DE SEL VE SU BASKINI RİSKİ

Meteoroloji uzmanları özellikle Batı Karadeniz kıyıları için dikkat çekici uyarılarda bulundu. Zonguldak ve Düzce çevrelerinde beklenen yağışların yer yer çok kuvvetli seviyeye ulaşabileceği belirtilirken, bölgede sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski nedeniyle vatandaşların resmi uyarıları takip etmeleri istendi.

Şemsiyeleri hazırlayın, camları kapatın: Sağanak ve toz taşınımı aynı anda geliyor - 4

TOZ TAŞINIMI VE KUVVETLİ RÜZGAR DA ETKİLİ OLACAK

Yağışlı sistemle birlikte yalnızca sağanak değil, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı da etkisini gösterecek. Cumartesi günü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Suriye üzerinden gelmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşüş yaşanabileceği bildirildi.

Öte yandan Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın zaman zaman saatte 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Şemsiyeleri hazırlayın, camları kapatın: Sağanak ve toz taşınımı aynı anda geliyor - 5

GÜNEY İLLERİNDE SICAKLIK 40 DERECENİN ÜZERİNDE KALACAK

Yağışlı sistem kuzey ve iç kesimlerde etkili olurken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sıcak hava etkisini sürdürecek. Gün içinde İstanbul'da sıcaklık 29, Ankara'da 31 derece civarında seyrederken, güney illerinde termometreler 40 derecenin üzerinde kalmaya devam edecek.

Şemsiyeleri hazırlayın, camları kapatın: Sağanak ve toz taşınımı aynı anda geliyor - 6

GÜNEŞ NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?

Meteorolojik tahminlere göre serin ve yağışlı hava cumartesi günü en güçlü etkisini gösterecek. Pazar günü sistem doğu illerine doğru çekilmeye başlayacak. Pazartesi gününden itibaren ise Marmara, Ege ve İç Anadolu'da güneş yeniden etkisini artıracak. Ancak sıcaklıkların yeniden 35-40 derece bandına yükselmesi birkaç gün sürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle hafta sonu seyahat edecek veya açık alanda vakit geçirecek vatandaşların güncel hava tahminlerini takip etmelerini, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmalarını tavsiye ediyor.

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