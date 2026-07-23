Şemsiyeleri hazırlayın, camları kapatın: Sağanak ve toz taşınımı aynı anda geliyor

Yağışlı sistem kuzey ve iç kesimlerde etkili olurken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sıcak hava etkisini sürdürecek. Gün içinde İstanbul'da sıcaklık 29, Ankara'da 31 derece civarında seyrederken, güney illerinde termometreler 40 derecenin üzerinde kalmaya devam edecek.

GÜNEŞ NE ZAMAN GERİ DÖNECEK?

Meteorolojik tahminlere göre serin ve yağışlı hava cumartesi günü en güçlü etkisini gösterecek. Pazar günü sistem doğu illerine doğru çekilmeye başlayacak. Pazartesi gününden itibaren ise Marmara, Ege ve İç Anadolu'da güneş yeniden etkisini artıracak. Ancak sıcaklıkların yeniden 35-40 derece bandına yükselmesi birkaç gün sürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle hafta sonu seyahat edecek veya açık alanda vakit geçirecek vatandaşların güncel hava tahminlerini takip etmelerini, ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmalarını tavsiye ediyor.