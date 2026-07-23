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AFAD açıkladı: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AFAD açıkladı: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'ın paylaştığı verilere göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11,46 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının ardından gözler bölgede yaşanabilecek gelişmelere çevrildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının saat 10.26'da kaydedildiğini açıkladı.

(Görsel: A Haber, X ve AA)(Görsel: A Haber, X ve AA)

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ AKÇADAĞ

AFAD'ın yayımladığı verilere göre depremin merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi oldu. Sarsıntı, yerin 11,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin koordinatları ise 38.35067 kuzey enlemi ile 37.86183 doğu boylamı olarak açıklandı.

AFAD açıkladı: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 1

AFAD VERİLERİ AÇIKLANDI

Bilgi Detay
Büyüklük 4,1 (Mw)
Merkez üssü Akçadağ (Malatya)
Tarih 23 Temmuz 2026
Saat 10.26.44 (TSİ)
Derinlik 11,46 kilometre

AFAD açıkladı: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 2

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

10:26:444.1 Mw – Akçadağ (Malatya) – 11.46 km

09:31:041.2 ML – Merkez (Bolu) – 6.91 km

08:55:511.2 ML – Sındırgı (Balıkesir) – 6.99 km

08:24:302.7 ML – Merkez (Elazığ) – 12.86 km

08:04:441.2 ML – Menteşe (Muğla) – 7.00 km

07:31:101.0 ML – Sungurlu (Çorum) – 7.15 km

06:51:121.4 ML – Hekimhan (Malatya) – 7.00 km

06:23:341.5 ML – Sivrice (Elazığ) – 7.00 km

06:03:141.6 ML – Ege Denizi (Gökçeada/Çanakkale açıkları) – 7.01 km

AFAD açıkladı: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - 3

05:39:312.6 ML – Sındırgı (Balıkesir) – 9.20 km

05:22:330.9 ML – Germencik (Aydın) – 6.99 km

05:14:031.3 ML – Ula (Muğla) – 7.01 km

04:53:371.7 ML – Elbistan (Kahramanmaraş) – 5.94 km

04:48:301.2 ML – Sındırgı (Balıkesir) – 7.00 km

04:29:311.3 ML – Simav (Kütahya) – 7.00 km

04:03:421.3 ML – Akhisar (Manisa) – 6.65 km

03:48:531.2 ML – Yeşilyurt (Malatya) – 7.00 km

03:46:571.4 ML – Ege Denizi (Ayvacık/Çanakkale açıkları) – 6.26 km

03:43:081.7 ML – Ege Denizi (Midilli Adası–Ayvacık/Çanakkale açıkları) – 6.07 km

03:27:321.1 ML – Sındırgı (Balıkesir) – 10.55 km

03:06:401.6 ML – Elbistan (Kahramanmaraş) – 7.00 km

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