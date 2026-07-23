AFAD açıkladı: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD'ın paylaştığı verilere göre Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 11,46 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının ardından gözler bölgede yaşanabilecek gelişmelere çevrildi.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının saat 10.26'da kaydedildiğini açıkladı.
DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ AKÇADAĞ
AFAD'ın yayımladığı verilere göre depremin merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi oldu. Sarsıntı, yerin 11,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin koordinatları ise 38.35067 kuzey enlemi ile 37.86183 doğu boylamı olarak açıklandı.
AFAD VERİLERİ AÇIKLANDI
|Bilgi
|Detay
|Büyüklük
|4,1 (Mw)
|Merkez üssü
|Akçadağ (Malatya)
|Tarih
|23 Temmuz 2026
|Saat
|10.26.44 (TSİ)
|Derinlik
|11,46 kilometre