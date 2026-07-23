AFAD açıkladı: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ AKÇADAĞ

AFAD'ın yayımladığı verilere göre depremin merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi oldu. Sarsıntı, yerin 11,46 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin koordinatları ise 38.35067 kuzey enlemi ile 37.86183 doğu boylamı olarak açıklandı.