Kayseri'de kafede iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kafede iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olay kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.Ç. bacağından bıçak saldırıya uğraması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri kaçan şüphelilere ilişkin çalışma başlattı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Lavanta Sokak'taki kafede meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ç., ismi öğrenilemeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.