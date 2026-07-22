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Muğla'da vicdansızlığın böylesi! Bayılan gencin cebine göz dikti

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Muğla'da vicdansızlığın böylesi! Bayılan gencin cebine göz dikti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Aniden fenalaşarak yere yığılan gencin yardımına koşmak yerine cebindeki parayı çalan vicdansız hırsız, güvenlik kameralarından kaçamadı.

Olay, Fethiye Paspatur Çarşısı'nda önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, aniden fenalaşan genç yere yığılırken, çevrede bulunan 56 yaşındaki R.Y. yardım etmek yerine baygın haldeki gencin cebindeki cüzdanı aldı.

FETHİYE'DE VİCDANSIZLIK KAMERADA: BAYGIN GENCİ SOYDU

Şüphelinin cüzdandan yaklaşık 6 bin TL'yi aldığı iddia edilirken, yaşananlar iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Muğla'da vicdansızlığın böylesi! Bayılan gencin cebine göz dikti - 1

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda R.Y., Seydikemer'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla'da vicdansızlığın böylesi! Bayılan gencin cebine göz dikti - 2

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli R.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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