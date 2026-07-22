Muğla'da vicdansızlığın böylesi! Bayılan gencin cebine göz dikti
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Aniden fenalaşarak yere yığılan gencin yardımına koşmak yerine cebindeki parayı çalan vicdansız hırsız, güvenlik kameralarından kaçamadı.
Olay, Fethiye Paspatur Çarşısı'nda önceki gün meydana geldi. İddiaya göre, aniden fenalaşan genç yere yığılırken, çevrede bulunan 56 yaşındaki R.Y. yardım etmek yerine baygın haldeki gencin cebindeki cüzdanı aldı.
Şüphelinin cüzdandan yaklaşık 6 bin TL'yi aldığı iddia edilirken, yaşananlar iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda R.Y., Seydikemer'de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli R.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.