Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konulan 10 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedavi altına alındı. Hastaların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, uzmanlar yaz aylarında kene temasına karşı dikkatli olunması ve şüpheli belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini vurguladı.

Tokat'ta çeşitli ilçelerden sağlık kuruluşlarına başvuran ve yapılan değerlendirmeler sonucunda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konulan 10 hasta, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nde tedavi altına alındı.

TOKAT'TA KKKA TANISI KONULAN 10 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastaların sağlık durumlarının yakından takip edildiği öğrenilirken, tedavi gören 10 kişinin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

UZMANLARDAN KENE UYARISI

Uzmanlar, yaz aylarında özellikle kırsal alanlarda kene temasına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Vücuda tutunan kenelerin bilinçsiz yöntemlerle çıkarılmaması, en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği ifade ediliyor.

BU BELİRTİLER GÖRÜLÜRSE VAKİT KAYBETMEYİN

Uzmanlar, ateş, halsizlik, kas ağrısı ve kanama gibi belirtilerin görülmesi halinde zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına müracaat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Erken tanı ve tedavinin hastalığın seyrinde önemli rol oynadığı belirtiliyor.