Şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, kazada aralarında 1 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaralandı. Siverek-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da korkutan kaza Siverek-Diyarbakır kara yolunun Karahisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mahmut Toy (32) yönetimindeki 06 FT 3582 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mahmut Toy ile Kübra Turan Toy (24), Yasin Belge (26) ve Mehmet Toy (1) yaralandı.
1 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA YARALANDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.