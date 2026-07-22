Şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, kazada aralarında 1 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 4 kişi yaralandı. Siverek-Diyarbakır kara yolunda meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.