Bolu'nun Gerede ilçesinde Ankara'dan kiraladıkları otomobille kuyumculara toplam 28 adet 1 gramlık sahte altın satmaya çalışan O.Ö. ve S.T., polis operasyonuyla suçüstü yakalandı. Esnafın dikkatiyle ortaya çıkan girişim emniyet ekiplerini harekete geçirirken, şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte altınları piyasaya sürerek haksız kazanç elde etmeye çalışan iki şüphelinin planı, kuyumcuların dikkati sayesinde bozuldu. Ankara'dan kiraladıkları araçla Gerede'ye gelen O.Ö. ve S.T., ellerindeki sahte altınları farklı kuyumcularda bozdurmaya çalıştı.

ESNAFIN DİKKATİ VURGUNU ENGELLEDİ

Şüphelilerin tavırlarından kuşkulanan kuyumcular durumu vakit kaybetmeden Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin kiralık otomobille ilçeden ayrılmaya çalıştığını belirledi.

ARAÇTA 28 SAHTE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonla durdurulan otomobilde yapılan aramada, piyasaya sürülmek istenen toplam 28 adet 1 gramlık sahte altın ele geçirildi. Sahte altınlara el konulurken, O.Ö. ve S.T. gözaltına alındı.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.