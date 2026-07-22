Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kilometrelerce süren kovalamacanın ardından Çorlu girişinde yakalandı. Sürücüye 240 bin lira, araç sahibine ise 40 bin lira idari para cezası uygulanırken otomobil 60 gün trafikten men edildi. Araç sahibinin "Devletten kaçamazsın" sözleri dikkat çekti.

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde gece saatlerinde Çeşmeli-Türkgücü yolu üzerinde trafik ve asayiş denetimi yapan jandarma ekipleri, kontrol noktasındaki bir otomobile "dur" ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymayarak kaçtı.

Jandarma ekipleri kaçan otomobilin peşine düşerken, kilometrelerce süren takip Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi girişinde sona erdi.

KOVALAMACA ÇORLU'DA SON BULDU

Başarılı takip sonucunda İsmetpaşa Bulvarı'nda durdurulan otomobilin sürücüsü A.D., Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Yapılan kontrollerde sürücünün yasal sınırın altında alkollü olduğu belirlendi.

SÜRÜCÜYE 240 BİN LİRA CEZA

Sürücü A.D.'ye, jandarmanın "dur" ihtarına uymaması nedeniyle 240 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca aracın sahibine de 40 bin lira para cezası kesildi. Otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilirken çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.

ARAÇ SAHİBİNDEN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Yaşananların ardından araç sahibi, sürücünün kaçmasına tepki gösterdi.

Araç sahibi, "Ben sana kaçma diye kaç oldu söyledim. Devletten kaçılır mı yahu? Devletten kaçamazsın" ifadelerini kullandı.