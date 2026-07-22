Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi yaralandı. Sokak ortasında yaşanan dehşette yoldan geçen bir kadın da saçmaların hedefi olurken, kaçan saldırganı yakalamak için polis geniş çaplı operasyon başlattı.

Eskişehir bir kez daha silah sesleriyle sarsıldı. Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi Yavuzer Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kanlı hesaplaşmaya dönüştü.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

İddiaya göre O.K. (20), yanında bulunan pompalı tüfekle M.E.A. (23) ve T.M.H'ye (16) ateş etti. Açılan ateş sonucu iki kişi yaralanırken, o sırada sokaktan geçen B.D. (27) isimli kadın da bacağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı.

YOLDAN GEÇEN KADIN DA HEDEF OLDU

Silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN HER YERDE ARANIYOR

Olayın ardından kaçan şüpheli O.K.'nin yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.