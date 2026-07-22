Beykoz'da 5 Sarıyer ve Arnavutköy'de 1 gün denize girmek yasaklandı!

İstanbul'un Karadeniz’e kıyısı olan ilçelerinde dev dalga alarmı verildi. Meteoroloji verilerinin ardından Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy ve Sarıyer'de ise yarın(23 Temmuz Perşembe) için denize girme yasağı getirildi.