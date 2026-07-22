7'nci kattan düşen halı çalışanın başına isabet etti! O anlar kameraya böyle yansıdı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir binanın 7'nci katından düşen halı, cadde üzerindeki bir mağazada çalışan kişinin başına isabet etti. Hafif yaralanan çalışan hastaneye kaldırılırken, saniyeler içinde yaşanan olay araç kamerasına yansıdı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.