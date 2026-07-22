7'nci kattan düşen halı çalışanın başına isabet etti! O anlar kameraya böyle yansıdı
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bir binanın 7'nci katından düşen halı, cadde üzerindeki bir mağazada çalışan kişinin başına isabet etti. Hafif yaralanan çalışan hastaneye kaldırılırken, saniyeler içinde yaşanan olay araç kamerasına yansıdı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Erzurum'da yürekleri ağza getiren olay, Yakutiye ilçesindeki Terminal Caddesi'nde meydana geldi. Bir binanın 7'nci katından düşen halı, cadde üzerindeki mağazada çalışan kişiye isabet ederek paniğe neden oldu.
SANİYELER İÇİNDE ÇARPTI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Başına isabet eden halı nedeniyle hafif yaralanan mağaza çalışanına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
O ANLAR KAMERADA
Olay anı, cadde üzerinde park halinde bulunan bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, 7'nci kattan düşen halının mağaza çalışanının başına isabet ettiği anlar net şekilde yer aldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlatırken, halının düştüğü binayla ilgili araştırmanın sürdüğü öğrenildi.