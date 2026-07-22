34 yıldır su içemiyordu, şimdi de yemek yiyemiyor: İçimden kusmak geliyor

Akbıyık, boya işiyle meşgulken bir anda su içme isteği geldiğini ve o günden sonra günde 2 litreye kadar su içebildiğini söyledi. Su içmeye başlamasının ardından bu kez yemek yiyememeye başladığını belirten Akbıyık, yaklaşık 10 gündür hiçbir katı gıda tüketemediğini dile getirdi.

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"İÇİMDEN İSTİFRA ETMEK GELİYOR"

10 gündür yemek yiyemediğini ve bu durumun hayatını ciddi şekilde etkilediğini belirten Akbıyık, "Allah'ın sayesinde su içememeyi atlattım. 34 yıldır su içemiyordum. Bir dairede boya yaparken canım öyle çok su istedi ki, içince bir daha içtim. Sonraki gün yine içtim. Ondan sonra da yemek yemeye zorlandım. Yemek yiyemiyorum. İçimden istifra etmek geliyor. Mama ile besleniyorum. Mama da çok pahalı. Yenimahalle Devlet Hastanesi ve Sincan Araştırma Hastanesi'ne gittim. Doktorlar bana bir şey demiyor. İlaç verdiler. 'Bunları kullan, sonra yemek yiyebilirsin' dediler. Yiyemiyorum" diye konuştu.