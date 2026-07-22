34 yıldır su içemiyordu, şimdi de yemek yiyemiyor: İçimden kusmak geliyor
Ankara'da 34 yıl boyunca su içemediğini söyleyen 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, yeniden su içmeye başlamasının ardından bu kez de yemek yiyemediğini belirtti. Yaklaşık 10 gündür katı gıda tüketemediğini söyleyen Akbıyık, “Yemek yiyemiyorum. İçimden istifra etmek geliyor. Doktorlar bana bir şey demiyor” dedi.
Ankara'da yaşayan 79 yaşındaki Mustafa Akbıyık, 1992 yılında eşiyle birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikten sonra su içemediğini, yıllarca yalnızca çay ve gazoz tüketebildiğini dile getirmişti. Tedavi arayışını sürdüren Akbıyık'ın son dönemde yeniden su içmeye başladığı öğrenildi.
İÇİNE BİR ANDA SU İÇME İSTEĞİ GELDİ
Akbıyık, boya işiyle meşgulken bir anda su içme isteği geldiğini ve o günden sonra günde 2 litreye kadar su içebildiğini söyledi. Su içmeye başlamasının ardından bu kez yemek yiyememeye başladığını belirten Akbıyık, yaklaşık 10 gündür hiçbir katı gıda tüketemediğini dile getirdi.
46 KİLODAN 39 KİLOYA DÜŞTÜ
Son 4 ayda 46 kilodan 39 kiloya düştüğünü belirten Akbıyık, yaşadığı sağlık sorununun hayatını olumsuz etkilediğini söyledi. Akbıyık, yaşadığı rahatsızlığın nedeninin belirlenmesini ve yeniden sağlıklı şekilde beslenebilmeyi umut ettiğini sözlerine ekledi.
"İÇİMDEN İSTİFRA ETMEK GELİYOR"
10 gündür yemek yiyemediğini ve bu durumun hayatını ciddi şekilde etkilediğini belirten Akbıyık, "Allah'ın sayesinde su içememeyi atlattım. 34 yıldır su içemiyordum. Bir dairede boya yaparken canım öyle çok su istedi ki, içince bir daha içtim. Sonraki gün yine içtim. Ondan sonra da yemek yemeye zorlandım. Yemek yiyemiyorum. İçimden istifra etmek geliyor. Mama ile besleniyorum. Mama da çok pahalı. Yenimahalle Devlet Hastanesi ve Sincan Araştırma Hastanesi'ne gittim. Doktorlar bana bir şey demiyor. İlaç verdiler. 'Bunları kullan, sonra yemek yiyebilirsin' dediler. Yiyemiyorum" diye konuştu.