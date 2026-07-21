Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de fotoğraf çektirdikleri sırada dereye düşen Suudi Arabistan uyruklu Abdulazız Alharbi hayatını kaybetti. Kendisini kurtarmak için suya atlayan kardeşi Omar Alharbi ise çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Derede yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'deki Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Tatil için bölgeye gelen Suudi Arabistan uyruklu Abdulazız Alharbi, dere kenarında anı fotoğrafı çektirdiği sırada ayağının kayması sonucu suya düştü.

KARDEŞİ DE AKINTIYA KAPILDI

Suda ağaç dalına tutunarak mahsur kalan Abdulazız Alharbi'yi kurtarmak isteyen kardeşi Omar Alharbi de suya atladı. Ancak iki kardeş de dere akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunanların yardımıyla sudan çıkarılan Omar Alharbi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Abdulazız Alharbi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden Abdulazız Alharbi'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Derede yaşanan can pazarı çevrede bulunanların cep telefonu kameralarına da yansıdı. Görüntülerde akıntıya kapılan iki kardeş ve çevredekilerin kurtarma çabaları yer aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.