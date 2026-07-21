Su yüklü tır devrildi! Sürücü yaralandı
Elazığ'da Kovancılar-Tunceli kara yolunda su yüklü bir tırın kontrolden çıkarak yan yatması sonucu sürücü yaralandı. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle meydana gelen kaza sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da trafik kazası paniği yaşandı. Kovancılar-Tunceli kara yolunda seyir halindeki su yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.
KONTROLDEN ÇIKIP YAN YATTI
Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 62 AAL 852 plakalı su yüklü tır, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yol kenarına savrularak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI
Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerinde inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.