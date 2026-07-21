Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde aracına binmek isteyen bir vatandaş, çöp konteynerlerinin yakınında yavrularıyla birlikte bulunan anne ayıyla karşılaştı. Yavrularını koruma içgüdüsüyle harekete geçen ayı vatandaşı kovalamaya başladı. Panik dolu anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yaşanan olayda, aracına binmek isteyen bir vatandaş hiç beklemediği anda anne ayı ve yavrularıyla karşı karşıya geldi. Çöp konteynerlerinin bulunduğu alandan çıkan ayı, yavrularını koruma içgüdüsüyle vatandaşı kovalamaya başladı.

GÜVENLİK KAMERASI KORKU DOLU ANLARI KAYDETTİ

Olay, ilçe merkezinde meydana geldi. Çöp konteynerlerinin bulunduğu alana yaklaşan vatandaş, konteynerlerin arkasından çıkan anne ayıyı görünce büyük panik yaşadı. Ayının peşine düşmesi üzerine koşarak bölgeden uzaklaşan vatandaş, güvenli bir noktaya sığınmayı başardı.

Yaşanan kovalamaca bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

EKİPLER BÖLGEDE İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından durum Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, hem vatandaşların güvenliğini sağlamak hem de ayı ile yavrularının zarar görmesini önlemek amacıyla çalışma başlattı.

AYININ HAREKETLERİ TAKİP EDİLİYOR

Ekiplerin, yerleşim alanına yaklaşan ayı ve yavrularının hareketlerini takip ettiği, hayvanların güvenli şekilde doğal yaşam alanlarına yönlendirilmesi için bölgede tedbirlerin artırıldığı öğrenildi.