Milli Savunma Üniversitesi, Yalova 18'inci Ana Üs Komutanlığındaki Tatbiki Eğitim Kampı sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Veli Bilgin'in kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Yalova 18'inci Ana Üs Komutanlığında gerçekleştirilen Tatbiki Eğitim Kampı sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Veli Bilgin'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

MSÜ'den yapılan açıklamada, "Yalova 18'inci Ana Üs Komutanlığında icra edilen Tatbiki Eğitim Kampı'nda, eğitim esnasında rahatsızlanan Harbiyeli Veli Bilgin, hastaneye kaldırılmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, devre arkadaşlarına ve asil Türk Milletine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.