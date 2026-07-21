Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayi A.Ş. yerleşkesinde yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
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Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinin imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor.
Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) yerleşkesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
TEI tesislerinin imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları hava destekli sürüyor.