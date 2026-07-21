Bursa'da virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde virajı alamayan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Bahçe çitlerine çarparak durabilen araçta sıkışan sürücü ile yanındaki yolcu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.