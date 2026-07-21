Bursa'da virajı alamayan otomobil takla attı: 2 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde virajı alamayan otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Bahçe çitlerine çarparak durabilen araçta sıkışan sürücü ile yanındaki yolcu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan iki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece yarısı Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki Nene Hatun Kavşağı'nda Melda T. (22) yönetimindeki 16 YY 122 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
ARAÇ BAHÇE ÇİTLERİNE ÇARPARAK DURABİLDİ
Takla atarak savrulan otomobil, yol kenarındaki bahçe çitlerine çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Melda T. ile yanında bulunan Şeyma K. (22), itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.