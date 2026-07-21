CANLI YAYIN

Antalya'da yangın dehşeti: Korkuluğa tutunup yardım beklediler! İtfaiye son anda yetişti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Antalya'da yangın dehşeti: Korkuluğa tutunup yardım beklediler! İtfaiye son anda yetişti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde teras kattaki bir dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin arasında mahsur kalan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz, canlarını kurtarmak için pencereden çıkarak korkuluk demirlerine tutundu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın teras katındaki dairede çıktı.

ANTALYA'DA KORKU DOLU ANLAR! ALEVLERDEN BÖYLE KAÇTILAR

Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, yükselen yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'da yangın dehşeti: Korkuluğa tutunup yardım beklediler! İtfaiye son anda yetişti - 1

ALEVLERDEN KAÇIP KORKULUKLARDAN SARKTILAR

Evde bulunan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz, alevlerin kendilerine yaklaşması üzerine pencereden çıkarak korkuluk demirlerine tutundu.

Antalya'da yangın dehşeti: Korkuluğa tutunup yardım beklediler! İtfaiye son anda yetişti - 2

Mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekiplerinin merdivenli aracıyla bulundukları yerden güvenli şekilde indirildi. Kurtarma sırasında alevlerin yeniden büyümesiyle patlayan camlar çevreye saçıldı.

Antalya'da yangın dehşeti: Korkuluğa tutunup yardım beklediler! İtfaiye son anda yetişti - 3

DUMANDAN ETKİLENEN 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz, dumandan etkilenmeleri nedeniyle ambulansla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, daire kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da yangın dehşeti: Korkuluğa tutunup yardım beklediler! İtfaiye son anda yetişti - 4

MAHALLE SAKİNİ YAŞANANLARI ANLATTI

Yangına tanık olan Ali Dumlupınar, yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı:

Antalya'da yangın dehşeti: Korkuluğa tutunup yardım beklediler! İtfaiye son anda yetişti - 5

"Ben karşı binadaki 9'uncu katta oturuyorum. Balkona çıktığımda karşı daireden duman çıktığını gördüm. 2 genç alevler üzerine gelince sarktılar aşağıya. Son anda itfaiye yetişip onları indirdi. Büyük gürültüyle her şey patladı, yere döküldü. Biz de çok korktuk. Rüzgarla sıçrayarak diye aşağıya indik."

Antalya'da yangın dehşeti: Korkuluğa tutunup yardım beklediler! İtfaiye son anda yetişti - 6

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın