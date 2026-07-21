Antalya'da yangın dehşeti: Korkuluğa tutunup yardım beklediler! İtfaiye son anda yetişti
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde teras kattaki bir dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlerin arasında mahsur kalan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz, canlarını kurtarmak için pencereden çıkarak korkuluk demirlerine tutundu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 09.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın teras katındaki dairede çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sararken, yükselen yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ALEVLERDEN KAÇIP KORKULUKLARDAN SARKTILAR
Evde bulunan Ramazan Uz ve Deniz Yılmaz, alevlerin kendilerine yaklaşması üzerine pencereden çıkarak korkuluk demirlerine tutundu.
Mahsur kalan iki kişi, itfaiye ekiplerinin merdivenli aracıyla bulundukları yerden güvenli şekilde indirildi. Kurtarma sırasında alevlerin yeniden büyümesiyle patlayan camlar çevreye saçıldı.