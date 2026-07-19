Sivas'ta gece yarısı feci çarpışma! 6 kişi yaralandı

Sivas'ta gece saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Çayboyu Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.