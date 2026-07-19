Sivas'ta gece yarısı feci çarpışma! 6 kişi yaralandı
Sivas'ta gece saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Çayboyu Mahallesi'nde meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sivas'ta korkutan trafik kazası gece yarısı yaşandı. Kaza, saat 23.30 sıralarında Çayboyu Mahallesi Çayboyu Caddesi'nde meydana geldi. K.Y. yönetimindeki 06 EKM 328 plakalı otomobil ile S.T. idaresindeki 58 DH 074 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Kazada her iki sürücü ile birlikte 58 DH 074 plakalı otomobilde bulunan 4 yolcu yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 6 yaralı, ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için inceleme başlattı.