Kasklı saldırgan dehşeti! İş yerini kurşun yağmuruna tuttu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde akşam saatlerinde kasklı bir saldırgan, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir iş yerine tabancayla ateş açtı. Saldırıda 1 kişi yaralanırken, şüphelinin motosikletle kaçarken çevreye rastgele ateş açması paniği büyüttü; o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.