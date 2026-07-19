Kasklı saldırgan dehşeti! İş yerini kurşun yağmuruna tuttu
Adana'nın Yüreğir ilçesinde akşam saatlerinde kasklı bir saldırgan, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir iş yerine tabancayla ateş açtı. Saldırıda 1 kişi yaralanırken, şüphelinin motosikletle kaçarken çevreye rastgele ateş açması paniği büyüttü; o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Adana'da silahlı saldırı paniği yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen ve başında kask bulunan saldırgan, Çukurova Caddesi üzerindeki bir iş yerini hedef alarak peş peşe ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 1 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KURŞUNLAR HEDEFİNİ BULDU
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAÇARKEN DE ATEŞ AÇTI! O ANLAR KAMERADA
Saldırının ardından motosikletle kaçan şüpheli, iddiaya göre çevreye rastgele ateş açarak dehşet saçmayı sürdürdü. Kaçış anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Silahlı saldırının ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, kimliği henüz tespit edilemeyen kasklı saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.