İSKİ çalışmasında kepçe ana su hattını patlattı! 4 mahalle susuz kaldı

İstanbul Avcılar'da İSKİ'nin arıza giderme çalışması sırasında iş makinesinin ana su hattını delmesi sonucu tonlarca su boşa aktı, 4 mahallede en az 6 saatlik su kesintisi yaşanacağı açıklandı. Gece yarısı yaşanan olayda metrelerce yükselen su çevreyi göle çevirirken, ekiplerin ilk müdahalesi yetersiz kaldı ve ana vana kapatılarak su akışı durduruldu.

Avcılar Cihangir Mahallesi Burnaz Caddesi'nde İSKİ ekiplerinin yürüttüğü arıza çalışması beklenmedik bir krize dönüştü. Saat 23.30 sıralarında görevlinin kullandığı iş makinesi ana su borusuna zarar verdi.

METRELERCE SU FIRLADI

Delinen ana hattan büyük bir basınçla fışkıran su, kısa sürede caddeyi ve çevredeki bir iş yerini su altında bıraktı. Tonlarca su boşa akarken, ekipler iş makinesiyle hattı kapatmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

4 MAHALLEDE ZORUNLU SU KESİNTİSİ

İlk müdahalenin sonuç vermemesi üzerine ana vana kapatıldı. Şebeke hattındaki hasar nedeniyle Ambarlı, Merkez, Cihangir ve Denizköşkler mahallelerinde su kesintisi uygulandı. İSKİ, arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve su kesintisinin en az 6 saat devam edeceğini bildirdi.