Diyarbakır'da feci kaza! Yaşlı adama kamyon çarptı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyon çarpan 93 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Kaza, Silvan ilçesi Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Eminoğlu'na (93) kamyon çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Eminoğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.